I viticoltori di Sondrio contro i cervi | Sono tanti e fanno troppi danni

(Di sabato 12 ottobre 2024)– Un centinaio di firme raccolte, a chiara dimostrazione che il problema esiste, è sentito e, almeno per il 2025, bisogna intervenire per trovare una soluzione. Anzi, la soluzione, ovvero applicare il Piano dillo degli ungulati perché altrimenti “nell’arco di pochi anni l’intera produzione vitivinicola nell’areale disarà a rischio”. È un vero e proprio Sos quello contenuto nella lettera con le sottoscrizioni indirizzata al presidente della Provincia Davide Menegola e per conoscenza a Coldiretti, Confagricoltura e Confederazione italiana agricoltori.