Giustizia per il mio Omar Giusy Sala non si arrende

"Continuerò a lottare fino a quando non avrò giustizia per Omar. E non sono da sola, con me ci sono i nostri familiari, i suoi amici, colleghi e studenti dell'istituto Pareto dove Omar lavorava, come me, dietro il bancone del bar. Lui era un ragazzo sempre sorridente e gentile". È lo sfogo di Giusy Sala (nella foto durante un recente flash-mob), mamma di Omar Bassi, il giovane di 23 anni di Bollate morto lo scorso 5 agosto per emorragia cerebrale all'ospedale di Reggio Calabria mentre era in vacanza con i suoi genitori, quindici giorni dopo essere stato picchiato dai buttafuori in un locale di Origgio, nel Varesotto. Domani, nel pomeriggio, sarà in piazza Duomo a Milano per un nuovo flash-mob, dopo quelli fatti nelle scorse settimane: "Non vogliamo che questa brutta storia finisca nel dimenticatoio – aggiunge –.

