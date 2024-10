Ginnastica Artistica. A Rimini vincono le Allieve della Pgf (Di sabato 12 ottobre 2024) Altro fine settimana ricco di impegni per i palestrini della Palestra Ginnastica Ferrara, impegnati su più fronti tra Artistica, ritmica e attività paralimpica. Artistica FEMMINILE. A Rimini vittoria della squadra delle Allieve 3B nella prima prova del campionato regionale Gold di Artistica femminile, svoltasi domenica nel capoluogo della riviera romagnola. Il successo arriva grazie alle evoluzioni a volteggio, trave, parallele e corpo libero di Giorgia Forlani, Alessia Lodi, Vittoria Mumolo, Ana Sirvente, Anna Tosi e Camilla Vassalli che, con i loro esercizi, superano di poco più di mezzo punto le seconde classificate, in una gara molto combattuta. Ottima anche la prova della squadra 3A, composta da Bianca Casoni, Giulia Casoni, Giada Faccini, Giulia Fogli e Lucia Ranzani, che al suo interno vedeva l’esordio di più ginnaste. Sport.quotidiano.net - Ginnastica Artistica. A Rimini vincono le Allieve della Pgf Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Altro fine settimana ricco di impegni per i palestriniPalestraFerrara, impegnati su più fronti tra, ritmica e attività paralimpica.FEMMINILE. Avittoriasquadra delle3B nella prima prova del campionato regionale Gold difemminile, svoltasi domenica nel capoluogoriviera romagnola. Il successo arriva grazie alle evoluzioni a volteggio, trave, parallele e corpo libero di Giorgia Forlani, Alessia Lodi, Vittoria Mumolo, Ana Sirvente, Anna Tosi e Camilla Vassalli che, con i loro esercizi, superano di poco più di mezzo punto le seconde classificate, in una gara molto combattuta. Ottima anche la provasquadra 3A, composta da Bianca Casoni, Giulia Casoni, Giada Faccini, Giulia Fogli e Lucia Ranzani, che al suo interno vedeva l’esordio di più ginnaste.

