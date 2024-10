Ilrestodelcarlino.it - Fra Brice Patchassi è diacono:: "Non ero nemmeno battezzato"

(Di sabato 12 ottobre 2024) Arrivò ad Ascoli esattamente un anno fa, per unirsi in fraternità con i frati del convento di San Serafino. E proprio qui, ieri sera, è stato ordinatodal vescovo Gianpiero Palmieri nel corso di solenne cerimonia presieduta dallo stesso presule. Si tratta del 40enne Fra, originario del Togo e frate cappuccino della Custodia del Benin. Grande festa, dunque, per la diocesi ascolana e per l’intera famiglia dei Padri Cappuccini. "Sono nato in Togo, un piccolo paese dell’Africa occidentale, nel 1984 – racconta il neo–. Vengo da una famiglia poco praticante tanto che io da piccolo non ero stato. Papà, paracadutista, avrebbe voluto per me la carriera militare e questa sarebbe stata la mia strada se non avessi conosciuto il Signore Gesù grazie alla scuola cattolica che frequentavo.