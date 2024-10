Formazioni confermate con Dykes che parte davanti ad Adams (Di sabato 12 ottobre 2024) 2024-10-12 17:12:08 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: La Scozia farà visita alla Croazia stasera nell’ultimo incontro della Nations League A. Gli uomini di Steve Clarke hanno trovato difficoltà tra le contee d’élite d’Europa e non hanno ancora raccolto un punto in una partita casalinga con la Polonia e in una trasferta in Portogallo. In effetti, la Scozia arriva a questa partita con una sola vittoria – contro Gibilterra – nelle ultime 14 partite. Notizie sulla squadra della Croazia Zlatko Dalic apporta tre modifiche alla squadra che ha battuto la Polonia 1-0 il mese scorso. Mateo Kovacic, Marko Pjaca e Bruno Petkovic abbandonano mentre Ivan Perisic, Mario Pasalic e Andrej Kramaric entrano nell’XI titolare. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di sabato 12 ottobre 2024) 2024-10-12 17:12:08 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: La Scozia farà visita alla Croazia stasera nell’ultimo incontro della Nations League A. Gli uomini di Steve Clarke hanno trovato difficoltà tra le contee d’élite d’Europa e non hanno ancora raccolto un punto in una partita casalinga con la Polonia e in una trasferta in Portogallo. In effetti, la Scozia arriva a questa partita con una sola vittoria – contro Gibilterra – nelle ultime 14 partite. Notizie sulla squadra della Croazia Zlatko Dalic apporta tre modifiche alla squadra che ha battuto la Polonia 1-0 il mese scorso. Mateo Kovacic, Marko Pjaca e Bruno Petkovic abbandonano mentre Ivan Perisic, Mario Pasalic e Andrej Kramaric entrano nell’XI titolare.

