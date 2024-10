FC 25, Sblocca Gabri Veiga e Pedro Rebocho con questi Obiettivi (Basi Squadra) (Di sabato 12 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con gli Obiettivi live di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivo Live ROSHN (Basi Squadra) uscito in data 12 ottobre 2024. Completa questo obiettivo per ottenere Gabri Veiga e Pedro Rebocho (Basi Squadra). Premi non scambiabili. Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon Basi Squadra: ROSHN Numero di incarichi da completare: 4 Premi finale: 1x Basi Squadra Gabri Veiga Non scambiab. Inizio 12 ottobre – Scadenza: 9 novembre 1 – Falla girare Cosa fare: Segna 4 gol con tiri di precisione in Squad Battles a livello Dilettante o superiore (o Rivals). Premio: 1x 75+ Rare Gold Players Pack Non scambiab. 2 – Finalizzazione super Cosa fare: Segna 10 gol in Squad Battles a livello Dilettante o superiore (o Rivals) schierando almeno 2 giocatrici della ROSHN titolari. Imiglioridififa.com - FC 25, Sblocca Gabri Veiga e Pedro Rebocho con questi Obiettivi (Basi Squadra) Leggi tutta la notizia su Imiglioridififa.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con glilive di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivo Live ROSHN () uscito in data 12 ottobre 2024. Completa questo obiettivo per ottenere). Premi non scambiabili. Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon: ROSHN Numero di incarichi da completare: 4 Premi finale: 1xNon scambiab. Inizio 12 ottobre – Scadenza: 9 novembre 1 – Falla girare Cosa fare: Segna 4 gol con tiri di precisione in Squad Battles a livello Dilettante o superiore (o Rivals). Premio: 1x 75+ Rare Gold Players Pack Non scambiab. 2 – Finalizzazione super Cosa fare: Segna 10 gol in Squad Battles a livello Dilettante o superiore (o Rivals) schierando almeno 2 giocatrici della ROSHN titolari.

