Dopo i pensionati, il Portogallo punta ai giovani: le tante agevolazioni (Di sabato 12 ottobre 2024) Vediamo quali misure di agevolazioni fiscali per i giovani prevede il Portogallo, per evitare la drammatica fuga. L'articolo Dopo i pensionati, il Portogallo punta ai giovani: le tante agevolazioni proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Portogallo - zero tasse per i giovani nel primo anno di lavoro : la mossa del governo per fermare la fuga dei cervelli - . «Il nostro obiettivo è quello di aumentare la nostra capacità di trattenere i talenti, di trattenere i nostri giovani in Portogallo, garantendo che meno di loro se ne vadano e che quelli che lo fanno possano tornare – ha sottolineato il premier portoghese –. Il Portogallo non è (più) un Paese per vecchi pensionati. (Open.online)

Portogallo - zero tasse per i giovani nel primo anno di lavoro : la mossa del governo per fermare la fuga dei cervelli - Vogliamo un sistema fiscale più favorevole ai giovani». Lo sconto fiscale, spiega il Corriere della Sera, diventa del 75% sulle tasse dovute dal secondo al quarto anno; poi si riduce al 50% dal quinto al settimo anno e, infine, al 25% dall’ottavo al decimo anno. Foto copertina: © Altezza / Dreamstime. (Open.online)

Erasmus - si cercano 6 giovani per un viaggio in Portogallo : un progetto di valorizzazione delle aree rurali - Il Comune di Russi, partner del progetto Erasmus+ “Rural World”, è alla ricerca di sei giovani, che andranno nella città portoghese di Aldeia de São Sebastião per partecipare a uno scambio giovanile finalizzato alla valorizzazione delle aree rurali, allo sviluppo rurale sostenibile e alla... (Ravennatoday.it)