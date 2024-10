Consulta: Renzi, 'La Russa è arbitro, non può fare il giocatore' (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "E' moralmente discutibile che il presidente del Senato avvicini una parlamentare per dirle 'vieni con noi'. Ma La Russa è arbitro non può fare il giocatore. E' inaccettabile". Così Matteo Renzi a Omnibus su La7. Liberoquotidiano.it - Consulta: Renzi, 'La Russa è arbitro, non può fare il giocatore' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "E' moralmente discutibile che il presidente del Senato avvicini una parlamentare per dirle 'vieni con noi'. Ma Lanon puòil. E' inaccettabile". Così Matteoa Omnibus su La7.

