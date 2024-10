Inter-news.it - Carboni infortunato, il Marsiglia: «In contatto con Inter e famiglia!»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Bruttissima botta per Valentin, che ha subito un gravissimo infortunio in Nazionale.in. STOP LUNGO – Gravissimo infortunio per Valentin, il quale si è rotto il legamento crociato del ginocchio sinistro con la maglia dell’Argentina. Sicuramente una botta tremenda per il ragazzo del 2005, che si era trasferito aldall’in estate in prestito oneroso di circa un milione di euro, con diritto di riscatto e controriscatto pari a 40 milioni.finisce qui praticamente la sua stagione. L’OM, tramite il proprio sito ufficiale, ci ha tenuto a puntualizzare: “L’Olympiquegestirà al meglio i prossimi giorni con Valentín, la suae l’FCnazionale e gli augura una pronta guarigione affinché possa tornare in campo il più presto possibile”.