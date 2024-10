Campi Flegrei, prove di evacuazione: la giornata inizia con una lieve scossa (Di sabato 12 ottobre 2024) Sono già molte le persone che si stanno registrando al punto di raccolta in via Antonino Pio, al Rione Toiano di Pozzuoli, a pochi passi dalla sede del Comune, per partecipare all’esercitazione ‘Exe 2024’ delle prove di evacuazione in caso di eruzione dei Campi Flegrei. Una giornata che è cominciata con una scossa registrata alle ore 6.54 di magnitudo 2.5. Nonostante ciò i cittadini hanno comunque raggiunto il punto di raccolta per partecipare alla simulazione dell’evacuazione. Sul posto è presente il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, personale delle forze dell’ordine, della Protezione civile e di diverse associazioni e si attende l’arrivo del Capo della Protezione civile nazionale, Fabio Cicliano. L'articolo Campi Flegrei, prove di evacuazione: la giornata inizia con una lieve scossa proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Sono già molte le persone che si stanno registrando al punto di raccolta in via Antonino Pio, al Rione Toiano di Pozzuoli, a pochi passi dalla sede del Comune, per partecipare all’esercitazione ‘Exe 2024’ dellediin caso di eruzione dei. Unache è cominciata con unaregistrata alle ore 6.54 di magnitudo 2.5. Nonostante ciò i cittadini hanno comunque raggiunto il punto di raccolta per partecipare alla simulazione dell’. Sul posto è presente il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, personale delle forze dell’ordine, della Protezione civile e di diverse associazioni e si attende l’arrivo del Capo della Protezione civile nazionale, Fabio Cicliano. L'articolodi: lacon unaproviene da Ildenaro.it.

