Quotidiano.net - "Cadute, errori, coraggio: come ci si salva dai social"

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di sabato 12 ottobre 2024) I tatuaggi, il gay pride, il veganesimo, il motorino, i compiti, la dieta. A inveire c’è una mamma, occhiali calati sul naso e vestaglia, che con quel suo piglio finisce per incarnare la mamma di tutti. E poi ci sono i "Pov" (point of views, punti di vista), le pillole di teatro, le challenge, un mucchio di contenuti originali e comici fino alle lacrime in vetrina sui(TikTok e Instagram soprattutto) in cui a metterci la faccia è Ludovica Di Donato. Romana, 38 anni, attrice in tv (L’uomo delle stelle, Ritoccati2, Suburræterna), cinema (Pensati sexy) e teatro (ha debuttato ora con I 7 Re di Roma di Enrico Brignano), Ludovica è appena uscita per Giunti con il libro Tutto quello che non dovrei essere, nient’altro che la sua vita tra salite e discese, una storia che invita alla gentilezza. Prima di tutto verso noi stessi.