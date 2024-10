Bocciato Pogba in diretta: non lo vogliono (Di sabato 12 ottobre 2024) Il futuro di Paul Pogba tiene banco, arriva la bocciatura definitiva sul centrocampista francese: una vera mazzata E’ stato uno dei colpi di scena più clamorosi di questi giorni nel mondo del calcio, quello della parziale riabilitazione di Paul Pogba. In seguito alla positività al doping del centrocampista francese, sono state parzialmente accettate le spiegazioni nella sua linea difensiva e le circostanze attenuanti. Riducendo così la squalifica da quattro anni a 18 mesi, dei quali buona parte, ovviamente, già scontati. Paul Pogba (fonte: © LaPresse) – Calciomercato.itIl tutto, vuol dire che Pogba, a marzo, potrebbe tornare in campo. Il che apre una serie di scenari molto intriganti per quanto lo riguarda. Da parte sua, c’è la volontà di farsi trovare pronto. E in giro c’è un certo interesse per capire dove esattamente riprenderà a giocare. Calciomercato.it - Bocciato Pogba in diretta: non lo vogliono Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il futuro di Paultiene banco, arriva la bocciatura definitiva sul centrocampista francese: una vera mazzata E’ stato uno dei colpi di scena più clamorosi di questi giorni nel mondo del calcio, quello della parziale riabilitazione di Paul. In seguito alla positività al doping del centrocampista francese, sono state parzialmente accettate le spiegazioni nella sua linea difensiva e le circostanze attenuanti. Riducendo così la squalifica da quattro anni a 18 mesi, dei quali buona parte, ovviamente, già scontati. Paul(fonte: © LaPresse) – Calciomercato.itIl tutto, vuol dire che, a marzo, potrebbe tornare in campo. Il che apre una serie di scenari molto intriganti per quanto lo riguarda. Da parte sua, c’è la volontà di farsi trovare pronto. E in giro c’è un certo interesse per capire dove esattamente riprenderà a giocare.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Graeme Souness si imbatte in Paul Pogba…di nuovo - com. Non c’era bisogno di provarci. Un caro saluto dalla redazione di JustCalcio. Pogba la scorsa settimana ha visto la sua squalifica di quattro anni per doping ridotta a 18 mesi in appello dalla Corte Arbitrale dello Sport, il che significa che potrà giocare di nuovo a marzo. “È l’unica posizione in campo in cui ti trovi direttamente contro qualcuno che sta cercando di fare il tuo stesso ... (Justcalcio.com)

Francia - Deschamps su Pogba : “Contento per Paul - ama giocare a calcio” - Lo ha affermato il ct della Francia Didier Deschamps in una intervista alla tv della Federcalcio transalpina, a proposito della sentenza che ha ridotto a 18 mesi la squalifica per doping di Paul Pogba. Ovviamente è una notizia positiva per lui, che almeno oggi sa che potrà giocare nuovamente a calcio a partire da marzo”. (Sportface.it)

Paul Pogba tornerà in campo nel 2025 - ora è ufficiale : squalifica ridotta - Al momento, è stata comunicata solo la decisione finale alle parti coinvolte, mentre il testo completo della sentenza arbitrale, comprensivo delle motivazioni alla base del verdetto, sarà reso disponibile in un secondo momento. 000 euro. Il 31enne calciatore della Juventus era stato squalificato per la positività ai metaboliti del testosterone in seguito a un controllo antidoping dopo il match ... (Metropolitanmagazine.it)