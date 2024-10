Attacchi Israele a Unifil in Libano, Meloni trova sostegno Macron e Sanchez: “Grave violazione” (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sulle alture di Paphos, a Cipro, soffia forte tra gli ulivi la brezza che viene dal mare. A preoccupare però sono i venti di guerra che spirano a poca distanza da qui: in Libano ma soprattutto a Gaza, che dista appena 400 chilometri dal luogo che ospita il vertice dei 9 Paesi europei L'articolo Attacchi Israele a Unifil in Libano, Meloni trova sostegno Macron e Sanchez: “Grave violazione” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sulle alture di Paphos, a Cipro, soffia forte tra gli ulivi la brezza che viene dal mare. A preoccupare però sono i venti di guerra che spirano a poca distanza da qui: inma soprattutto a Gaza, che dista appena 400 chilometri dal luogo che ospita il vertice dei 9 Paesi europei L'articoloin: “” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

