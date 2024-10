Aggressioni al Policlinico, è bufera dopo le parole di Pasqualone: “Valuteremo la denuncia” (Di sabato 12 ottobre 2024) E’ bufera dopo le affermazioni del direttore generale del Policlinico di Foggia, Giuseppe Pasqualone, intervistato da una troupe del programma di Rai 3, ‘Far West’, in merito al caso di Natasha Pugliese, la 23enne di Cerignola deceduta durante un intervento chirurgico. Un decesso che ha scatenato Foggiatoday.it - Aggressioni al Policlinico, è bufera dopo le parole di Pasqualone: “Valuteremo la denuncia” Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) E’le affermazioni del direttore generale deldi Foggia, Giuseppe, intervistato da una troupe del programma di Rai 3, ‘Far West’, in merito al caso di Natasha Pugliese, la 23enne di Cerignola deceduta durante un intervento chirurgico. Un decesso che ha scatenato

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gestione morte Natasha, dg del Riuniti si dice d’accordo con la famiglia. Medici furiosi: “Valutiamo denuncia” - "È morta mia sorella ma hanno ucciso una famiglia intera. Io voglio che tutti devono sapere la verità, perché noi ... (immediato.net)

Incidente in centro a Bari: investita da una moto, grave una donna - Grave incidente stradale questa mattina. Una donna è stata investita da una moto a Bari, in via Camillo Rosalba, nel rione Poggiofranco. (msn.com)

Napoli-Monza 2-0, la pagella: riecco Anguissa, Politano è top - Una vittoria che sa di notte importante. L'avversario non è insuperabile, ma dopo il successo contro il Monza torna al 1° posto in classifica da solo e si regala una settimana ... (ilmattino.it)