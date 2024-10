X Factor 2024, Paola Iezzi provoca Manuel Agnelli: “Chi mi ha visto nuda sa…”. I Bootcamp si sono conclusi e si aprono le porte degli Home Visit (Di venerdì 11 ottobre 2024) Paola Iezzi a X Factor 2024 ha, ancora una volta, fatto centro con la sua sensualità, provocando i colleghi. Sul palco è apparso Pablo Murphy per cantare “Another Day In Paradise” di Phil Collins. Il cantante, quando si è presentato, ha dichiarato di essere metà italiano e metà scozzese. Così il giudice ha colto la palla al balzo per una battuta: “Chi mi ha visto nuda lo sa“. Sgomento Manuel Agnelli ha chiesto cosa fosse e la risposta è arrivata: “Ho un trifoglio tatuato sulla pancia”. Ad aprire i Bootcamp è stata Paola Iezzi che porta con sé agli Home Visit proprio Pablo Murphy, il duo Frammenti con la loro versione electro sperimentale di “Song 2” dei Blur, Laura Fetahu, l’X Pass alle Audizioni di Paola, che ha cantato “Boss Bitch” di Doja Cat e la band Dimensione Brama con la loro convincente e teatralissima cover di “Io sto bene” dei CCCP. Ilfattoquotidiano.it - X Factor 2024, Paola Iezzi provoca Manuel Agnelli: “Chi mi ha visto nuda sa…”. I Bootcamp si sono conclusi e si aprono le porte degli Home Visit Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)a Xha, ancora una volta, fatto centro con la sua sensualità,ndo i colleghi. Sul palco è apparso Pablo Murphy per cantare “Another Day In Paradise” di Phil Collins. Il cantante, quando si è presentato, ha dichiarato di essere metà italiano e metà scozzese. Così il giudice ha colto la palla al balzo per una battuta: “Chi mi halo sa“. Sgomentoha chiesto cosa fosse e la risposta è arrivata: “Ho un trifoglio tatuato sulla pancia”. Ad aprire iè statache porta con sé agliproprio Pablo Murphy, il duo Frammenti con la loro versione electro sperimentale di “Song 2” dei Blur, Laura Fetahu, l’X Pass alle Audizioni di, che ha cantato “Boss Bitch” di Doja Cat e la band Dimensione Brama con la loro convincente e teatralissima cover di “Io sto bene” dei CCCP.

