Vigilanza Rai, maggioranza diserta in blocco: seduta riconvocata mercoledì 16 ottobre (Di venerdì 11 ottobre 2024) La seduta plenaria di stamane in Vigilanza per eleggere il presidente del cda Rai è stata disertata in blocco dal centrodestra. A quanto apprende l'Adnkronos, a Palazzo San Macuto non era presente nessuno della compagine di maggioranza, mentre per le opposizioni erano presenti Dario Carotenuto (M5s), Stefano Graziano (Pd), Antonio Nicita (Pd), Angelo Bonelli (Avs) Sbircialanotizia.it - Vigilanza Rai, maggioranza diserta in blocco: seduta riconvocata mercoledì 16 ottobre Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Laplenaria di stamane inper eleggere il presidente del cda Rai è statata indal centrodestra. A quanto apprende l'Adnkronos, a Palazzo San Macuto non era presente nessuno della compagine di, mentre per le opposizioni erano presenti Dario Carotenuto (M5s), Stefano Graziano (Pd), Antonio Nicita (Pd), Angelo Bonelli (Avs)

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rai - maggioranza diserta voto su Simona Agnes : Vigilanza riconvocata per mercoledì - 30. Queste ultime però si dimostrano compatte contro Agnes. Continua dunque a non sbloccarsi l’impasse, data dal fatto che per il via libera finale ad Agnes servono i due terzi dei voti della commissione e la maggioranza non può arrivarci senza i voti delle opposizioni. Per le opposizioni erano presenti i dem Stefano Graziano e Antonio Nicita, Dario Carotenuto del M5S, Angelo Bonelli di Avs e ... (Lapresse.it)

Nomine RAI : la maggioranza diserta la commissione di vigilanza - Secondo molti, la diserzione della maggioranza alla commissione rappresenta un precedente pericoloso per l’indipendenza dell’informazione pubblica. In particolare, si ritiene che il Governo voglia gestire le nomine senza confronto, ponendo così un freno alla trasparenza e al controllo pubblico. Alcuni osservatori politici ipotizzano che dietro questa mossa ci siano strategie più ampie legate ... (Velvetmag.it)

Nomine Rai - la maggioranza non si presenta in Vigilanza : salta la plenaria - slitta la nomina della presidenza - Qualcuno l'ha già definito l'"Aventino" della maggioranza. Il voto era infatti previsto per stamattina, ma il centrodestra non si è presentato alla riunione... (Ilmessaggero.it)