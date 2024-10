VIDEO/ L’ex giallorosso Alessandro Bruno a Punto C: “Orgoglioso di avere indossato la maglia del Benevento” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNel secondo appuntamento con Punto C, il focus sulla Serie C di Anteprima24, è intervenuto L’ex calciatore del Benevento Alessandro Bruno, che ha mosso i suoi primi passi proprio nel settore giovanile giallorosso prima di indossare la maglia della prima squadra della Strega, un motivo di orgoglio per lui essendo nato proprio nel capoluogo sannita. “I miei ricordi di quegli anni – ha detto Alessandro Bruno – sono positivi. Ho vissuto un periodo bellissimo. Sono stato attorniato da tanti calciatori importanti dell’epoca e questa esperienza mi è servita molto nella mia carriera. Ero molto giovane, sono stato fortunato ad indossare la maglia della mia città e per me è stato un motivo di orgoglio. Sono riuscito a ritagliarmi uno spazio importante e porto quegli anni sempre nel mio cuore”. Anteprima24.it - VIDEO/ L’ex giallorosso Alessandro Bruno a Punto C: “Orgoglioso di avere indossato la maglia del Benevento” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNel secondo appuntamento conC, il focus sulla Serie C di Anteprima24, è intervenutocalciatore del, che ha mosso i suoi primi passi proprio nel settore giovanileprima di indossare ladella prima squadra della Strega, un motivo di orgoglio per lui essendo nato proprio nel capoluogo sannita. “I miei ricordi di quegli anni – ha detto– sono positivi. Ho vissuto un periodo bellissimo. Sono stato attorniato da tanti calciatori importanti dell’epoca e questa esperienza mi è servita molto nella mia carriera. Ero molto giovane, sono stato fortunato ad indossare ladella mia città e per me è stato un motivo di orgoglio. Sono riuscito a ritagliarmi uno spazio importante e porto quegli anni sempre nel mio cuore”.

