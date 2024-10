Vannacci, il gip militare respinge l’archiviazione: il generale andrà a processo per diffamazione (Di venerdì 11 ottobre 2024) andrà a processo davanti al giudice militare Roberto Vannacci, l’attuale europarlamentare della Lega su cui aveva indagato la procura di Roma, in un fascicolo con l’ipotesi di diffamazione, in merito al contenuto del suo libro Il mondo al contrario. I pm militari non avevano ravvisato un reato, e avevano inoltrato richiesta di archiviazione. Di diverso avviso però la valutazione del giudice per le indagini preliminari, che ha respinto l’istanza dei pubblici ministeri e assegnato alla Procura militare di Roma il termine di dieci giorni per formulare l’imputazione coatta. Vannacci era sta già indagato in atri due fascicoli simili e che si erano conclusi con l’archiviazione. In un caso, i giudici militari avevano trovato non fondata la denuncia per istigazione all’odio razziale, ma contestualmente avevano chiesto ai pm di indagare su possibili diffamazioni contenute nel testo del libro. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 11 ottobre 2024)davanti al giudiceRoberto, l’attuale europarlamentare della Lega su cui aveva indagato la procura di Roma, in un fascicolo con l’ipotesi di, in merito al contenuto del suo libro Il mondo al contrario. I pm militari non avevano ravvisato un reato, e avevano inoltrato richiesta di archiviazione. Di diverso avviso però la valutazione del giudice per le indagini preliminari, che ha respinto l’istanza dei pubblici ministeri e assegnato alla Procuradi Roma il termine di dieci giorni per formulare l’imputazione coatta.era sta già indagato in atri due fascicoli simili e che si erano conclusi con. In un caso, i giudici militari avevano trovato non fondata la denuncia per istigazione all’odio razziale, ma contestualmente avevano chiesto ai pm di indagare su possibili diffamazioni contenute nel testo del libro.

