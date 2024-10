Secoloditalia.it - Unifil, Tajani: “Attacco inaccettabile, ora mi aspetto le scuse e la condanna di Israele”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) “Èciò che è successo a danno di alcune postazioni dinel Sud del Libano. Èche per errore o ancora peggio intenzionalmente vengono colpite basi di”. Così il ministro degli Esteri Antoniointervistato dal Corriere della Sera appena rientrato da una missione in Argentina. “Da un paio di settimane il governo italiano avvertiva quello israeliano di questo pericolo. Io stesso ho chiamato tre volte negli ultimi giorni il mio collega israeliano Israel Katz. E poi, visto che abbiamo stabilito da anni un rapporto molto intenso, ho chiamato due volte il presidente Herzog“., midelledaNon ci sono alibi per l’di ieri. “può difendersi militarmente, ha tutto il diritto di rispondere al barbarico assalto del 7 ottobre.