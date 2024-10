Ultime Notizie Roma del 11-10-2024 ore 20:10 (Di venerdì 11 ottobre 2024) Romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione amore mio Niente l’apertura di giornale nuovi spari oggi di Israele contro la missione unifil e feriti due cingalesi uno è grave durissime le reazioni internazionali già dopo l’attacco israeliano contro le basi dei caschi blu nel sud del Libano anche l’Europa condanna al Raid un attacco contro una missione di pace delle Nazioni Unite il responsabile Non è accettabile ha detto il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel Andrea Trenti portavoce della scrive bombardamenti quotidiani avevamo già avuto avvisaglie il ministro Crosetto ha convocato l’ambasciatore italiano lo prendiamo ordini da Israele ha detto il titolare della Difesa mentre invece prende italiano in Israele ti scusi bombe della notte su Beirut almeno 22 morti e 117 feriti la situazione l’Iban è sempre ... Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 11-10-2024 ore 20:10 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione amore mio Niente l’apertura di giornale nuovi spari oggi di Israele contro la missione unifil e feriti due cingalesi uno è grave durissime le reazioni internazionali già dopo l’attacco israeliano contro le basi dei caschi blu nel sud del Libano anche l’Europa condanna al Raid un attacco contro una missione di pace delle Nazioni Unite il responsabile Non è accettabile ha detto il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel Andrea Trenti portavoce della scrive bombardamenti quotidiani avevamo già avuto avvisaglie il ministro Crosetto ha convocato l’ambasciatore italiano lo prendiamo ordini da Israele ha detto il titolare della Difesa mentre invece prende italiano in Israele ti scusi bombe della notte su Beirut almeno 22 morti e 117 feriti la situazione l’Iban è sempre ...

