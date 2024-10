Sport.quotidiano.net - Tennis. Gentili e Zambelli vincono al Cere

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Sono Laurae Nicolòi vincitori del torneo di quarta categoria andato in scena al Circolo Equitazione. Nel tabellone femminile successo come da pronostico, con l’atleta del CT Albinea, testa di serie numero 1 del seeding, che fa percorso netto senza perdere un set, superando con un duplice 6-0 Sofia Gelsi (Muratori Vignola) nei quarti, in una semifinale equilibrata chiusa sul 6-3, 7-6 Mirea Morellini (Sporting Sassuolo) e, in finale, Nina Bonacini (Sportissima Scandiano) per 6-2, 6-2. Tra gli uomini, invece,(CT San Biagio Castelnovo Sotto) spunta a sorpresa dalla parte bassa del tabellone, battendo 6-1, 6-2 il padrone di casa Filippo Tosi in semifinale prima del 7-6, 6-0 a Pierfrancesco Guzzardi (Sportissima Scandiano) nel match decisivo.