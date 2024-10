Spoleto Jazz, tutto pronto per la nuova edizione. Si comincia con Greg Howe (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il sipario su Spoleto Jazz 2024 si alza questa sera, venerdì 11 ottobre con il chitarrista americano Greg Howe, che celebra i suoi 40 anni di carriera al Caio Melisso con Lost and Found. Howe, noto per la sua collaborazione con artisti del calibro di Michael Jackson, Justin Timberlake e Rihanna Perugiatoday.it - Spoleto Jazz, tutto pronto per la nuova edizione. Si comincia con Greg Howe Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il sipario su2024 si alza questa sera, venerdì 11 ottobre con il chitarrista americano, che celebra i suoi 40 anni di carriera al Caio Melisso con Lost and Found., noto per la sua collaborazione con artisti del calibro di Michael Jackson, Justin Timberlake e Rihanna

