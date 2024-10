Sinner-Machac all’ATP Shanghai, quando gioca: orario e dove vedere la partita in TV e streaming (Di venerdì 11 ottobre 2024) Jannik Sinner gioca oggi contro Tomas Machac la semifinale del torneo 1000 di Shanghai. L'incontro inizia alle 10:30 e si può seguire in diretta TV su Sky. Se Sinner vincerà sfiderà in finale domenica Djokovic o Fritz. Fanpage.it - Sinner-Machac all’ATP Shanghai, quando gioca: orario e dove vedere la partita in TV e streaming Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Jannikoggi contro Tomasla semifinale del torneo 1000 di. L'incontro inizia alle 10:30 e si può seguire in diretta TV su Sky. Sevincerà sfiderà in finale domenica Djokovic o Fritz.

