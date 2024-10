Siffredi racconta "Rocco" al Teatro Alfieri di Torino (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il 4 novembre al Teatro Alfieri va in scena “Rocco”. Negli anni, tutti (ma proprio tutti!) hanno parlato di Rocco Siffredi. Tutti tranne lui stesso. Saranno novanta minuti in cui il pornodivo italiano per eccellenza racconta in modo avvincente la propria vita e la propria carriera, ripercorrendo Torinotoday.it - Siffredi racconta "Rocco" al Teatro Alfieri di Torino Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il 4 novembre alva in scena “”. Negli anni, tutti (ma proprio tutti!) hanno parlato di. Tutti tranne lui stesso. Saranno novanta minuti in cui il pornodivo italiano per eccellenzain modo avvincente la propria vita e la propria carriera, ripercorrendo

‘Siffredi racconta Rocco’ - l’ex attore porno : “La mia epopea nel sesso ma oggi è solo ‘challenge'” - Sul suo rapporto con il porno e su come viene percepito il sesso dai giovani, ha detto: “Il porno è cambiato con internet e con i social, quindi negli ultimi 15 anni c’è stato una sorta di salto nel futuro. “C’è comunque una sorta di regressione. Oggi Rocco Siffredi lavora ancora nel porno come produttore a Budapest, in Ungheria, dove ha anche conosciuto la moglie Rosa Caracciolo, pseudonimo di ... (Lapresse.it)

Siffredi racconta Rocco - vita e carriera del pornodivo in uno spettacolo diretto da Paolo Ruffini - Un racconto inedito e sincero che procede per suggestioni e ricordi, senza un ordine cronologico, alternando gag comiche, provocazioni irriverenti, intime confessioni e momenti poetici per ripercorrere un percorso professionale e umano che – al di là delle ansie, dei conflitti interiori, dei momenti di solitudine e sofferenza – ha regalato a Rocco anche tanta gioia, spensieratezza e divertimento. (Spettacolo.eu)

Rocco Siffredi per la prima volta a teatro con "Siffredi racconta Rocco" - Rocco Siffredi, il pornodivo italiano per eccellenza, diventato a tutti gli effetti una pop star internazionale, e icona dalle mille contraddizioni, celebrata dai media e dal cinema. Per la prima volta a raccontarsi sarà finalmente lui, nello spettacolo che segna il suo debutto teatrale... (Firenzetoday.it)