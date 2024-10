Si lancia dal Ponte Romano nel Volturno: ritrovato il corpo di Nicola (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le speranze sono state disattese. La corrente del Fiume Volturno impietosa ha restituito il corpo senza vita di Nicola Bonacci, 40enne di Vitulazio che ieri sera(10 ottobre) si è lanciato nelle acque del fiume dal Ponte Romano.Dopo ore di ricerche è stato ritrovato impigliato tra la Casertanews.it - Si lancia dal Ponte Romano nel Volturno: ritrovato il corpo di Nicola Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le speranze sono state disattese. La corrente del Fiumeimpietosa ha restituito ilsenza vita diBonacci, 40enne di Vitulazio che ieri sera(10 ottobre) si èto nelle acque del fiume dal.Dopo ore di ricerche è statoimpigliato tra la

Ragazzo si lancia da un ponte nel fiume Volturno : ricerche serrate in corso - . Al momento ancora nessuna traccia del ragazzo, ma le ricerche proseguono incessanti. Si tuffa nel Volturno e scompare: avviate le ricerche La drammatica vicenda si è consumata nella giornata di ieri, 10 ottobre, quando il ragazzo è prima salito sul ponte Romano a Capua, in provincia di Caserta, per poi tuffarsi nel fiume Volturno. (Dayitalianews.com)

Ragazzo di 20 anni si lancia da un ponte nel fiume Volturno : ricerche in corso - L'episodio nella serata di ieri a Capua, nel Casertano. Sul posto i vigili del fuoco, con il Nucleo Sommozzatori, per le ricerche del 20enne, tuttora disperso.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Sale sul ponte e si lascia cadere nel Volturno - Sale sul passamano del ponte di Capua e si lancia nelle acque del fiume Volturno. Solo un grido e poi il corpo trascinato dalla corrente. È quanto accaduto intorno alle 21,10 a Capua poco prima della rotatoria sul ponte in pietra dove un uomo, in una zona gremita di persone, è salito sulla... (Casertanews.it)