Sannio Valley, partneriship con il Laboratorio per la felicità pubblica. Obiettivo: il rilancio delle aree interne (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sannio Valley e il “Laboratorio per la felicità pubblica” comunicano di aver formalizzato “una collaborazione che va avanti da diversi mesi”. L’intesa è stata firmata nella sede di Benevento del Cesvolab – Csv Irpinia Sannio ETS, il Centro Servizi per il volontariato delle Provincie di Avellino e Benevento. Il Laboratorio per la felicità pubblica di Benevento, si legge in una nota, “è un’esperienza promossa da un gruppo di persone, ispirate da Ettore Rossi, che per anni hanno dato vita a un’iniziativa di formazione all’impegno sociale e politico, divenuta un modello anche per diverse altre realtà territoriali. Su questa base i promotori del Laboratorio hanno costruito un luogo di impegno civico per concorre a cambiare e trasformare la realtà in cui operano, adottando la prospettiva della felicità pubblica. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)e il “per la” comunicano di aver formalizzato “una collaborazione che va avanti da diversi mesi”. L’intesa è stata firmata nella sede di Benevento del Cesvolab – Csv IrpiniaETS, il Centro Servizi per il volontariatoProvincie di Avellino e Benevento. Ilper ladi Benevento, si legge in una nota, “è un’esperienza promossa da un gruppo di persone, ispirate da Ettore Rossi, che per anni hanno dato vita a un’iniziativa di formazione all’impegno sociale e politico, divenuta un modello anche per diverse altre realtà territoriali. Su questa base i promotori delhanno costruito un luogo di impegno civico per concorre a cambiare e trasformare la realtà in cui operano, adottando la prospettiva della

