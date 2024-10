Sanità: Schillaci, avremo piano per assumere medici e infermieri (Di venerdì 11 ottobre 2024) Milano, 11 ott. (LaPresse) – “Sono sicuro che riusciremo ad avere un piano pluriennale di assunzioni e assumere i medici e gli infermieri che servono” e così “finalmente mettere fine a questo fenomeno assurdo dei gettonisti”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, rispondendo a una domanda sulle richieste per la Sanità in manovra durante la conferenza stampa finale del G7 Salute ad Ancona. Lapresse.it - Sanità: Schillaci, avremo piano per assumere medici e infermieri Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Milano, 11 ott. (LaPresse) – “Sono sicuro che riusciremo ad avere unpluriennale di assunzioni ee gliche servono” e così “finalmente mettere fine a questo fenomeno assurdo dei gettonisti”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio, rispondendo a una domanda sulle richieste per lain manovra durante la conferenza stampa finale del G7 Salute ad Ancona.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sanità - il piano per assumere 30mila medici : il Mef cerca 1mld - È questa una delle misure che dovrebbe prendere forma nella legge di bilancio. Il governo Meloni continua a lavorare alla manovra finanziaria. Ma Meloni vuole anche dare un segnale sulla sanità pubblica, per questo pensa a un piano straordinario per - riporta Il Sole 24 Ore - assumere in tre anni fino a 30mila tra medici e infermieri. (Affaritaliani.it)