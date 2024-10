“Sagra dei grani antichi - Chiattuliddra Licatesa”: a Porto Empedocle degustazioni e mercatini (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il 12 e 13 ottobre Porto Empedocle ospita la “Sagra dei grani antichi - Chiattuliddra Licatesa” a cura dell’associazione “Centro studi Camilleri”. Si svolgerà tra la Torre di Carlo V e la villa Kennedy con la partecipazione di Tony Rocchetta, custode del grano antico “Chiattuliddra-Licatesa”. In Agrigentonotizie.it - “Sagra dei grani antichi - Chiattuliddra Licatesa”: a Porto Empedocle degustazioni e mercatini Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il 12 e 13 ottobreospita la “dei” a cura dell’associazione “Centro studi Camilleri”. Si svolgerà tra la Torre di Carlo V e la villa Kennedy con la partecipazione di Tony Rocchetta, custode del grano antico “”. In

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Roncofreddo si celebra il pane da farine di grani antichi - Passeggiando tra. Venerdì 13 settembre dalle 19:00 alle 23:00 torna la Festa del pane da farine di grani antichi a Roncofreddo. Un evento imperdibile per gli amanti della buona cucina e dei sapori autentici: un viaggio sensoriale tra profumi e sapori che risvegliano l’anima e riscaldano il cuore. . (Cesenatoday.it)

Al Festival dei sapori – 51° Sagra del Cecatiello un convegno sui grani antichi - Sulla pagina facebook della Pro Loco di Paupisi e del Comune di Paupisi si può restare aggiornati sul programma completo del Festival. Un patrimonio di inestimabile valore da salvaguardare. Che dire? Paupisi per tre giorni oltre a trasformarsi in un ristorante all’aperto sarà il centro di musica, cultura, divertimento e buona cucina. (Anteprima24.it)

Il 25 luglio i grani antichi tornano in piazza Grande - L’orologio del Palazzo ha le fasi lunari tanto importanti nella lavorazione agricola. GIOVEDI 25 LUGLIO alle ore 11 in Piazza Grande - Arezzo tornano in grani antichi . Il Palazzo di Fraternita ha assistito nei secoli all’incontro tra campagna e città, tradizione ormai scomparsa. La Piazza Grande è stata per secoli il luogo di incontro tra la campagna che produceva gli alimenti e la città che ... (Lanazione.it)