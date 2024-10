Rifugio Amiata a Roma, un viaggio nei sapori autentici della Toscana senza scalare la montagna (Di venerdì 11 ottobre 2024) Avete mai pensato di organizzare una gita fuoriporta in Toscana per ammirare la bellezza del paesaggio e gustare i piatti tipici del territorio? Da oggi è possibile farlo anche a Roma dove, qualche giorno fa è stata inaugurato un nuovo punto vendita di Rifugio Amiata in Via degli Orti della Farnesina. Il progetto nasce per proporre una selezione di salumi, formaggi, pasta fresca, sughi ed altri prodotti alimentari artigianali provenienti dalla zona del Monte Amiata e dintorni. Rifugio Amiata a Roma, inaugurato un nuovo punto vendita Dopo il successo del primo punto vendita in via Tuscia 41, i proprietari Fabrizio Bulgarini,Andrea Vinzani e il direttore Mirko Di Labio, di Rifugio Amiata hanno deciso di inaugurare un nuovo locale in Via degli Orti della Farnesina. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Avete mai pensato di organizzare una gita fuoriporta inper ammirare la bellezza del paesaggio e gustare i piatti tipici del territorio? Da oggi è possibile farlo anche adove, qualche giorno fa è stata inaugurato un nuovo punto vendita diin Via degli OrtiFarnesina. Il progetto nasce per proporre una selezione di salumi, formaggi, pasta fresca, sughi ed altri prodotti alimentari artigianali provenienti dalla zona del Montee dintorni., inaugurato un nuovo punto vendita Dopo il successo del primo punto vendita in via Tuscia 41, i proprietari Fabrizio Bulgarini,Andrea Vinzani e il direttore Mirko Di Labio, dihanno deciso di inaugurare un nuovo locale in Via degli OrtiFarnesina.

