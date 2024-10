Pulizia dei fondali al porto, Sospiri: "Parte a novembre la gara d'appalto per la realizzazione di un impianto permanente" (Di venerdì 11 ottobre 2024) “A novembre partirà la gara d’appalto per la realizzazione dell’impianto permanente che permetterà di iniziare a svuotare la vasca di colmata esistente sulla banchina, prelevando i primi 40mila metri cubi di materiale di recupero per materie prime e seconde da impiegare in edilizia, ossia sabbia Ilpescara.it - Pulizia dei fondali al porto, Sospiri: "Parte a novembre la gara d'appalto per la realizzazione di un impianto permanente" Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Apartirà lad’per ladell’che permetterà di iniziare a svuotare la vasca di colmata esistente sulla banchina, prelevando i primi 40mila metri cubi di materiale di recupero per materie prime e seconde da impiegare in edilizia, ossia sabbia

