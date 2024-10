Processo Diddy, annunciata la data ufficiale: quanto tempo rimarrà ancora in carcere (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Processo a Sean Combs inizierà il 5 maggio 2025. Il rapper si trova attualmente nel carcere federale di New York con le accuse di traffico sessuale, violenza, stupro e favoreggiamento alla prostituzione. Il giudice gli ha più volte negato l'uscita su cauzione, Diddy dovrà rimanere in carcere fino a maggio. Fanpage.it - Processo Diddy, annunciata la data ufficiale: quanto tempo rimarrà ancora in carcere Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ila Sean Combs inizierà il 5 maggio 2025. Il rapper si trova attualmente nelfederale di New York con le accuse di traffico sessuale, violenza, stupro e favoreggiamento alla prostituzione. Il giudice gli ha più volte negato l'uscita su cauzione,dovrà rimanere infino a maggio.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scandalo Puff Daddy - via al processo per il producer accusato di stupro e traffico sessuale : “Sul banco fino a 20 anni di carcere” - Diddy, rinchiuso dallo scorso 16 settembre in un carcere di Brooklyn per le presunte accuse di stupro, traffico sessuale e racket. Il fondatore della Bad Boy Records, vincitore di 3 Grammy . A New York è cominciato il processo ai danni del rapper e producer musicale Sean Combs, in arte Puff Daddy o P. (Ilgiornaleditalia.it)

Roma - droga e cellulari nel carcere di Rebibbia : 41 a rischio processo - Contestata dai pm della Dda anche l’introduzione nel carcere, dietro il pagamento di 30 euro, di una pizza e di una birra per un detenuto. Secondo gli inquirenti, un agente della penitenziaria in servizio nel penitenziario romano di Rebibbia, avrebbe fatto entrare nel carcere, dietro il pagamento di 300 euro, alcune dosi di sostanza stupefacente. (Lapresse.it)

Delivery Rebibbia : droga e pizze in carcere per 30 euro. 41 persone a processo - Telefoni cellulari e droga, ma anche pizze e birra recapitati direttamente nel carcere di Rebibbia in quello che era del tutto simile a un servizio di delivery. . Trenta euro a consegna. . . La procura di Roma ha chiuso le indagini nei confronti di 41 indagati nell'ambito di un'inchiesta in cui vengono. (Romatoday.it)