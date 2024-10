Piero Fassino e il profumo rubato a Fiumicino | 500 euro di ammenda e reato estinto

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di venerdì 11 ottobre 2024) 500di. Si chiude così la vicenda didenunciato per il furto di unal duty free dell’aeroporto di. Una storia che aveva persino dei precedenti, secondo i lavoratori dello scalo, e nel quale il deputato si era difeso con il classico «lei non sa chi sono io». Il giudice delle indagini preliminari di Civitavecchia ha accettato il risarcimento proposto dall’avvocato Nicola Gianaria. Ed è arrivata l’archiviazione per «condotta riparatoria». Il giudice ha considerato anche la «particolare tenuità» del fatto e chefosse incensurato. L’ex ministro della Giustizia e sindaco di Torino si era proposto di pagare un prezzo maggiorato per ilChance di Chanel da 130. Che secondo la sua tesi era finito nelle sue tasche a causa di una distrazione.