Perugia, Montevago prenota una maglia. Formisano punta alla doppietta al Curi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Seconda gara consecutiva al "Curi". Una grande occasione, per la squadra di Alessandro Formisano dopo la convincente vittoria con la Lucchese, arriva domani contro l’Entella. Una chance per dare un colpo di spugna al recente passato, tempestato di infortuni, con pochi punti conquistati e qualche interrogativo di troppo. Dopo aver cercato tutte le soluzioni possibili e immaginabli per sopperire alle assenze in attacco, Formisano si trova già (perché non tutti sono rientrati) nelle condizioni di poter scegliere chi schierare dall’inizio contro la Virtus Entella. Daniele Montevago si candida per una maglia dal primo minuto: l’attaccante, rientrato nel finale contro la Lucchese, avrà una maglia dall’inizio contro la squadra di Gallo. Sport.quotidiano.net - Perugia, Montevago prenota una maglia. Formisano punta alla doppietta al Curi Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Seconda gara consecutiva al "". Una grande occasione, per la squadra di Alessandrodopo la convincente vittoria con la Lucchese, arriva domani contro l’Entella. Una chance per dare un colpo di spugna al recente passato, tempestato di infortuni, con pochi punti conquistati e qualche interrogativo di troppo. Dopo aver cercato tutte le soluzioni possibili e immaginabli per sopperire alle assenze in attacco,si trova già (perché non tutti sono rientrati) nelle condizioni di poter scegliere chi schierare dall’inizio contro la Virtus Entella. Danielesi candida per unadal primo minuto: l’attaccante, rientrato nel finale contro la Lucchese, avrà unadall’inizio contro la squadra di Gallo.

