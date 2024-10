Per Aiello è ‘Tutto sbagliato’ il nuovo singolo | Una canzone vera è per tutti

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Si intitola Tutto sbagliato (Epic Records/Sony Music Italy) ildi, disponibile venerdì 11 ottobre, in radio e su tutte le piattaforme digitali. Prodotta da Brail, la traccia del cantautore calabrese racchiude riflessioni sull’amore e la vulnerabilità, accompagnate da chitarre che galoppano come cavalli finalmente liberi di esprimersi. Il risultato è un pezzo pop fresco e contemporaneo, ma con il sapore nostalgico dellad’autore degli Anni ’90. Cover da Ufficio Stampa “Ditelo a tutt*, agli zeta, ai millennials, ai boomers, a quelli che ascoltano rap, trap, indie.. che unaè per, specie per quelli che fingono di avere un cuore di pietra”, scriveintroducendo il. “Ditelo a quelli che mi conoscono ma soprattutto a quelli che non mi ascoltano per infinite ragioni che comunque rispetterei.