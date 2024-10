Nottingham Forest | quasi 900mila euro di multa per critica al Var

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Ilè statoto di 896.000(750.000 sterline) per averto l’operato del Var sul proprio account X nel corso della partita contro l’Everton, andata in scena lo scorso aprile. A renderlo noto è stata la Federcalcio inglese. Il club britannico reclamava tre rigori nel corso di un match finito per 2-0 a favore degli avversari. “Tre decisioni pessime – tre rigori non assegnati – che semplicemente non possiamo accettare“, aveva scritto ilsul proprio account ufficiale , accusando il responsabile del VAR di essere un tifoso del Luton, anch’esso in lotta per non retrocedere. La FA ha ritenuto che i commenti avessero danneggiato l’immagine del calcio, “implicando pregiudizi e/o mettendo in dubbio l’integrità degli arbitri” e ha deferito la questione a un comitato di regolamentazione.