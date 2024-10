Nobel per la pace alla Ong dei sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki: rischiamo l’apocalisse nucleare (Di venerdì 11 ottobre 2024) Premio Nobel per la pace 2024 a Nihon Hidankyo, organizzazione e movimento di base fondato e animato da sopravvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, noti anche come “Hibakusha“, impegnati per un un mondo libero dalle armi nucleari. L’assegnazione è stata annunciata oggi, a Oslo, in diretta streaming. “Se avvenisse ora, con il livello di potenza che hanno raggiunto le armi atomiche, “una guerra nucleare potrebbe distruggere la nostra civiltà”. Questa la motivazione del Comitato Nobel di Oslo. “In questo momento della storia umana, vale la pena ricordare a noi stessi cosa sono le armi nucleari: le armi più distruttive che il mondo abbia mai visto”, spiega il Comitato. “L’anno prossimo saranno 80 anni da quando due bombe atomiche americane uccisero circa 120.000 abitanti di Hiroshima e Nagasaki. Secoloditalia.it - Nobel per la pace alla Ong dei sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki: rischiamo l’apocalisse nucleare Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Premioper la2024 a Nihon Hidankyo, organizzazione e movimento di base fondato e animato daalle bombe atomiche di, noti anche come “Hibakusha“, impegnati per un un mondo libero dalle armi nucleari. L’assegnazione è stata annunciata oggi, a Oslo, in diretta streaming. “Se avvenisse ora, con il livello di potenza che hanno raggiunto le armi atomiche, “una guerrapotrebbe distruggere la nostra civiltà”. Questa la motivazione del Comitatodi Oslo. “In questo momento della storia umana, vale la pena ricordare a noi stessi cosa sono le armi nucleari: le armi più distruttive che il mondo abbia mai visto”, spiega il Comitato. “L’anno prossimo saranno 80 anni da quando due bombe atomiche americane uccisero circa 120.000 abitanti di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Premio Nobel per la pace - messaggio contro il nucleare : assegnato all’associazione Nihon Hidankyo - Per il Comitato norvegese che ha assegnato il Premio Nobel la questione del nucleare è un tema caldo, anche per questo è stata scelta l'associazione giapponese L'articolo Premio Nobel per la pace, messaggio contro il nucleare: assegnato all’associazione Nihon Hidankyo proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

Premio Nobel per la pace 2024 a organizzazione antinucleare giapponese - Nihon Nihon Hidankyo è un movimento popolare che da anni si prodiga per una moratoria definitiva globale delle armi nuclear. (Imolaoggi.it)

Nobel per la pace a organizzazione giapponese Nihon Hidankyo : l’annuncio - Si tratta dell’associazione dei sopravvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, nota anche come Hibakusha. Il Comitato norvegese per il Nobel ha deciso di assegnare il Premio Nobel per la pace 2024 all’organizzazione giapponese Nihon Hidankyo. Il premio è stato assegnato “per i suoi sforzi per realizzare un mondo libero dalle armi nucleari e per aver dimostrato attraverso la ... (Lapresse.it)