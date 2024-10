Napoli il corpo e l’anima di Pulcinella

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) L’occasione è troppo ghiotta per non parlarne anche qui: l’installazione a Piazza Municipio delsenza testa ideato dall’architetto e designer Gaetano Pesce – scomparso sei mesi fa a New York – divide napoletani e non più di quanto non sappia fare il tifo calcistico. Il che è tutto dire. Alto dodici metri, illuminato dall’interno nella notte, l’oggetto ha l’indubbia forma di un fallo. E su questo, almeno, l’accordo è generale. Ma sulla qualità della proposta artistica e l’opportunità dell’esposizione le interpretazioni e i commenti che fioccano fuori e dentro la rete, vera e propria arena di combattimento, divergono come non mai.Segno del successo dell’iniziativa, azzarda il sindaco Gaetano Manfredi la finestra del cui ufficio si affaccia sul pupazzo gigante dello scandalo (o sul pupazzo dello scandalo gigante).