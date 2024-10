Mbappé non convocato dalla Francia, si diverte in un nightclub a Stoccolma (Aftonbladet) (Di venerdì 11 ottobre 2024) I rapporti tra Kylian Mbappé e la Francia non sono attualmente idilliaci. Dopo la “crisi” della mancata convocazione in nazionale per smaltire un infortunio (che però ha portato il francese a giocare 70 minuti in campionato), ora sembra che la tensione sia salita alle stelle. Il motivo? Era in un night-club a Stoccolma ieri sera, mentre la sua Francia giocava in Nations League e vinceva 4-1 contro l’Israele. Mbappé a Stoccolma per godersi il suo giorno libero Il quotidiano svedese Aftonbladet riporta: La star mondiale è apparsa al nightclub V nella notte di venerdì. Prima, pare che abbia trascorso la serata al ristorante Chez Jolie a Stoccolma, ed è stato poi visto lasciare il ristorante in un mini-van nero. Il taxi ha portato Mbappé al nightclub, entrando dal parcheggio sotterraneo. Al club, alcune persone lo hanno riconosciuto e si dice abbia prenotato una stanza privata. Ilnapolista.it - Mbappé non convocato dalla Francia, si diverte in un nightclub a Stoccolma (Aftonbladet) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) I rapporti tra Kyliane lanon sono attualmente idilliaci. Dopo la “crisi” della mancata convocazione in nazionale per smaltire un infortunio (che però ha portato il francese a giocare 70 minuti in campionato), ora sembra che la tensione sia salita alle stelle. Il motivo? Era in un night-club aieri sera, mentre la suagiocava in Nations League e vinceva 4-1 contro l’Israele.per godersi il suo giorno libero Il quotidiano svedeseriporta: La star mondiale è apparsa alV nella notte di venerdì. Prima, pare che abbia trascorso la serata al ristorante Chez Jolie a, ed è stato poi visto lasciare il ristorante in un mini-van nero. Il taxi ha portatoal, entrando dal parcheggio sotterraneo. Al club, alcune persone lo hanno riconosciuto e si dice abbia prenotato una stanza privata.

