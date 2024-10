Matteo Berlenga, fissati i funerali: cerimonia laica (Di venerdì 11 ottobre 2024) fissati i funerali di Matteo Berlenga, il giornalista e videomaker morto a soli 42 anni. Come scrive Marsciano7 su Facebook "informiamo chiunque volesse salutare Matteo che la cerimonia laica si terrà domani pomeriggio, sabato 12 ottobre dalle 15 alle 18, presso il circolo "Il Faro" di Perugiatoday.it - Matteo Berlenga, fissati i funerali: cerimonia laica Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)di, il giornalista e videomaker morto a soli 42 anni. Come scrive Marsciano7 su Facebook "informiamo chiunque volesse salutareche lasi terrà domani pomeriggio, sabato 12 ottobre dalle 15 alle 18, presso il circolo "Il Faro" di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Marsciano - il giornalista e videreporter Matteo Berlenga morto per malore improvviso in auto - aveva 42 anni - Lutto a Marsciano, dove il giornalista e videreporter Matteo Berlenga è morto dopo un malore improvviso in auto a 42 anni. Marsciano, il giornalista e videreporter Matteo Berlenga morto per malore improvviso in auto, aveva 42 anni Matte . L'uomo di origine umbra era molto conosciuto nella sua regione. (Ilgiornaleditalia.it)