Luna Rossa allenamento a Barcellona | all’opera Gradoni Tita e Ugolini

Con la sconfitta in finale di Louis Vuitton Cup che ancora brucia e fa male, Luna Rossa inizia a pensare al futuro. A Barcellona infatti oggi si è rivisto in acqua l'AC75 italiano, ma l'allenamento speciale ha visto protagonista un equipaggio inedito. Al timone nel corso della navigazione si sono visti (in rotazione) i giovani che hanno disputato (e vinto) la Youth America's Cup, cioè Marco Gradoni e Gianluigi Ugolini, insieme a Ruggero Tita, prima 'riserva' di Jimmy Spithill e Francesco Bruni, due volte campione olimpico nel nacra17 con Caterina Banti. "Il senso di questa giornata – ha spiegato Max Sirena, skipper e team director di Luna Rossa Prada Pirelli – è dare l'opportunità ai ragazzi, e a quelli che hanno avuto poche occasioni per farlo, di salire a bordo e cimentarsi con lo scafo ufficiale di America's Cup".

