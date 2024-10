Oasport.it - LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: in corso la sesta regata del gruppo A con Luna Rossa

(Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:39 Siamo a metà, con le britanniche che entrano nel secondo cancello e vantano 44 secondi di margine su New Zealand. Grave errore delle elvetiche, che sono cadute dal foil mettendo a rischio una qualificazione che sembrava in cassaforte. 16:36 Completato con non poche difficoltà il primo lato di bolina con Orient Express che alza bandiera bianca e si ritira. Al comando si è portata Athena Patway, con Alinghi a 50 metri. Più staccate New Zealand ed American Magic, conche paga l’errore precedente. 16:35 Imbarcazione italiana che riprende il volo dopo essere scivolata in quinta posizione. Intanto New Zealand si mette a caccia di Alinghi. E’ battaglia per il terzo posto utile al passaggio alle semifinali. 16:33 Cade dal foilin seguito ad una cattiva strambata. Davvero al limite le condizioni di questa