Thesocialpost.it - Lite velenosa tra Max Pezzali e Claudio Cecchetto. Il produttore: “Max? Un ingrato”

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024), due nomi legati indissolubilmente agli 883, ma oggi protagonisti di unapiena di veleni. La rottura tra il cantante e ilè riemersa con l’uscita della serie “Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883”. Un successo nato negli anni ’90, ma che ora rivela retroscena amari.: “Volevo un maggiore controllo sulla mia vita” L’ex 883 ha spiegato i motivi della separazione da: “Volevo avere un maggiore controllo della mia carriera, sia a livello creativo che gestionale. A un certo punto è normale voler andare via di casa. C’è chi lo fa a 20, chi a 30, e chi, come me, a 54?. Parole che lasciano intuire il desiderio di autonomia di, un percorso che lo ha allontanato dalche lo aveva lanciato.