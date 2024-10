Libano, Idf bombarda edificio nel centro di Beirut: 22 morti (Di venerdì 11 ottobre 2024) Israele giovedì sera ha bombardato un quartiere centrale di Beirut: l’obiettivo un alto comandante di Hezbollah. L’uomo, Wafiq Safa, sarebbe sfuggito al raid in cui sono morte 22 persone e rimaste ferite altre 117, secondo il ministero della salute libanese. Lapresse.it - Libano, Idf bombarda edificio nel centro di Beirut: 22 morti Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Israele giovedì sera hato un quartiere centrale di: l’obiettivo un alto comandante di Hezbollah. L’uomo, Wafiq Safa, sarebbe sfuggito al raid in cui sono morte 22 persone e rimaste ferite altre 117, secondo il ministero della salute libanese.

