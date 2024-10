L’addio al Rimini e il presente in amaranto. Gigli non fa sconti: "Con Parigi sarà battaglia" (Di venerdì 11 ottobre 2024) di Luca Amorosi AREZZO Con la maglia del Rimini ha giocato due stagioni, indossando anche la fascia di capitano. Poi il passaggio all’Arezzo in estate e ora la sfida al suo recente passato. Per il difensore centrale amaranto Nicolò Gigli la partita di domenica al Comunale non può essere come tutte le altre. Gigli, sensazioni a due giorni dalla gara? "Particolari. Mi è successo altre volte di giocare contro mie ex squadre, ma mai come stavolta ci tengo a fare bene e a vincere, perché i due anni a Rimini mi hanno lasciato tanto, ritroverò tanti ex compagni e so quanto sono apprezzato ancora dai tifosi biancorossi". Com’è maturato il passaggio in amaranto? "Con qualcuno all’interno della società i rapporti non erano dei migliori. Sport.quotidiano.net - L’addio al Rimini e il presente in amaranto. Gigli non fa sconti: "Con Parigi sarà battaglia" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) di Luca Amorosi AREZZO Con la maglia delha giocato due stagioni, indossando anche la fascia di capitano. Poi il passaggio all’Arezzo in estate e ora la sfida al suo recente passato. Per il difensore centraleNicolòla partita di domenica al Comunale non può essere come tutte le altre., sensazioni a due giorni dalla gara? "Particolari. Mi è successo altre volte di giocare contro mie ex squadre, ma mai come stavolta ci tengo a fare bene e a vincere, perché i due anni ami hanno lasciato tanto, ritroverò tanti ex compagni e so quanto sono apprezzato ancora dai tifosi biancorossi". Com’è maturato il passaggio in? "Con qualcuno all’interno della società i rapporti non erano dei migliori.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’addio al Rimini e il presente in amaranto. Gigli non fa sconti: "Con Parigi sarà battaglia" - Il difensore si confessa: "Apprezzato dai tifosi biancorossi ma non da tutti in società. Qui per Troise e Cutolo, siamo in crescita" ... (msn.com)

Arezzo, tegola Chierico: lesione al bicipite femorale - Brutta notizia per l'Arezzo, che perderà per diversi mesi Luca Chierico. Questa la nota del club amaranto: A seguito degli esami strumentali effettuati, è stata riscontrata ... (tuttoc.com)

Lucchese - Il campionato dà i numeri. Tre successi in novant’anni. Mai un pareggio con il Sestri - Soltanto una sconfitta subita contro i liguri dai rossoneri. L’ultima vittoria per 1 a 0. in trasferta: gol di Rizzo Pinna. (lanazione.it)