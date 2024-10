Laboratori di analisi: avviato l'aggiornamento dei software nei presidi di San Severo, Cerignola e Manfredonia (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nei tre presidi Ospedalieri aziendali di San Severo, Cerignola e Manfredonia è in corso una attività di aggiornamento del nuovo software dei Laboratori di analisi.Il nuovo software sostituisce i vecchi sistemi obsoleti, nell'ottica di un potenziamento generale dei servizi e di integrazione Foggiatoday.it - Laboratori di analisi: avviato l'aggiornamento dei software nei presidi di San Severo, Cerignola e Manfredonia Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nei treOspedalieri aziendali di Sanè in corso una attività didel nuovodeidi.Il nuovosostituisce i vecchi sistemi obsoleti, nell'ottica di un potenziamento generale dei servizi e di integrazione

