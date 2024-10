Kylian Mbappè avvistato a Stoccolma | ristorante e discoteca durante la partita della Francia

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024)Mbappé ha approfittatososta per le Nazionali per un viaggio in Svezia. Lo rivela il quotidiano Aftonbladet che pubblica le foto del capitano dei Bleus, infortunato per questo raduno di ottobre, girare per le strade dinella giornata di giovedì sera mentre la nazionale di Deschamps affrontava Israele (vittoria per 4-1 in Ungheria). Con il volto parzialmente nascosto da un cappello nero e una mascherina, l’attaccante del Real Madrid si sarebbe recato prima presso ilChez Jolie e poi presso una, precisa il quotidiano locale. Niente di male, chiaramente.ha scelto di saltare questi impegni con laper poter recuperare completamente da una piccola lesione rimediata al flessore lo scorso 24 settembre. Nella sosta nazionali, tra una seduta di recupero e l’altra, c’è spazio anche per un viaggio in Svezia.