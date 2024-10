Koopmeiners, si tenta di anticipare il rientro: indosserà un’armatura a protezione del costato (Sky) (Di venerdì 11 ottobre 2024) Koopmeiners potrebbe tornare a disposizione della Juventus prima del previsto. La Juventus ieri ha comunicato che il centrocampista olandese ha riportato una”frattura lievemente scomposta della seconda costola anteriore destra”. Koopmeiners non sarà a disposizione del suo club per la partita con la Lazio, ma la Juve sta costruendo una sorta di armatura che potrebbe aiutarlo a tornare prima in campo. Scrive Sky Sport: “Si tratta di un problema che, solitamente, comporta 3-4 settimane di stop. Koopmeiners ha lasciato il ritiro dell’Olanda e salterà sicuramente la prossima partita contro la Lazio, ma potrebbe provare ad esserci negli impegni successivi (Stoccarda e Inter). Lo staff medico della Juventus sta studiando una soluzione. E c’è un precedente che fa sperare. Ilnapolista.it - Koopmeiners, si tenta di anticipare il rientro: indosserà un’armatura a protezione del costato (Sky) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)potrebbe tornare a disposizione della Juventus prima del previsto. La Juventus ieri ha comunicato che il centrocampista olandese ha riportato una”frattura lievemente scomposta della seconda costola anteriore destra”.non sarà a disposizione del suo club per la partita con la Lazio, ma la Juve sta costruendo una sorta di armatura che potrebbe aiutarlo a tornare prima in campo. Scrive Sky Sport: “Si tratta di un problema che, solitamente, comporta 3-4 settimane di stop.ha lasciato il ritiro dell’Olanda e salterà sicuramente la prossima partita contro la Lazio, ma potrebbe provare ad esserci negli impegni successivi (Stoccarda e Inter). Lo staff medico della Juventus sta studiando una soluzione. E c’è un precedente che fa sperare.

