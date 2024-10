Italo-discendenti: una risorsa per il futuro dell’Italia (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il 18 ottobre 2024, presso la Sala del Refettorio della Camera dei Deputati, si terrà il convegno “Cittadinanza Italiana: Uno sguardo al futuro senza dimenticare le radici”, organizzato dall’AUCI (Avvocati Uniti per la Cittadinanza Italiana) e dall’AGIS (Associazione Giuristi Iure Sanguinis). L’obiettivo dell’evento è affrontare il delicato tema del riconoscimento della cittadinanza italiana, offrendo finalmente uno spazio di ascolto alle istanze degli Italo discendenti, una componente finora trascurata, ma che rappresenta una risorsa fondamentale per il futuro del nostro Paese. Romadailynews.it - Italo-discendenti: una risorsa per il futuro dell’Italia Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il 18 ottobre 2024, presso la Sala del Refettorio della Camera dei Deputati, si terrà il convegno “Cittadinanza Italiana: Uno sguardo alsenza dimenticare le radici”, organizzato dall’AUCI (Avvocati Uniti per la Cittadinanza Italiana) e dall’AGIS (Associazione Giuristi Iure Sanguinis). L’obiettivo dell’evento è affrontare il delicato tema del riconoscimento della cittadinanza italiana, offrendo finalmente uno spazio di ascolto alle istanze degli, una componente finora trascurata, ma che rappresenta unafondamentale per ildel nostro Paese.

