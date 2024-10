Italia, Spalletti: "La squadra si è confermata ma abbiamo sofferto sui calci piazzati" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 10 ottobre 2024 – Finisce 2-2 l’incontro di Nations League allo stadio Olimpico di Roma tra l’Italia dui Luciano Spalletti e il Belgio. Un pari che lascia non pochi rimpianti agli azzurri, i quali sono partiti con il turbo innestato e, dopo appena 2’ di gioco, hanno sbloccato il risultato grazie al bellissimo gol di Cambiaso, bravo ad insaccare un cross dalla sinistra di Dimarco. L’1-0 ha permesso di sciogliere subito le briglie agli azzurri, che hanno preso in mano con personalità e qualità il pallino del gioco e al 24’ hanno addirittura trovato il gol del raddoppio grazie a Retegui, il quale ha ribadito in rete la respinta di Casteels su tiro di Cambiaso. Dopo 40’ di dominio, è però arrivata l’espulsione di Pellegrini: un episodio che ha cambiato in maniera decisiva il corso del match. Sport.quotidiano.net - Italia, Spalletti: "La squadra si è confermata ma abbiamo sofferto sui calci piazzati" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 10 ottobre 2024 – Finisce 2-2 l’incontro di Nations League allo stadio Olimpico di Roma tra l’dui Lucianoe il Belgio. Un pari che lascia non pochi rimpianti agli azzurri, i quali sono partiti con il turbo innestato e, dopo appena 2’ di gioco, hanno sbloccato il risultato grazie al bellissimo gol di Cambiaso, bravo ad insaccare un cross dalla sinistra di Dimarco. L’1-0 ha permesso di sciogliere subito le briglie agli azzurri, che hanno preso in mano con personalità e qualità il pallino del gioco e al 24’ hanno addirittura trovato il gol del raddoppio grazie a Retegui, il quale ha ribadito in rete la respinta di Casteels su tiro di Cambiaso. Dopo 40’ di dominio, è però arrivata l’espulsione di Pellegrini: un episodio che ha cambiato in maniera decisiva il corso del match.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Roma - Spalletti e il rapporto con De Rossi. Totti senza freni : “Io - Maldini e Del Piero snobbati dai club per un solo motivo” - Soprattutto dopo un Europeo al di sotto delle aspettative: “Purtroppo mi sono fatto un’idea negativa come tutti gli italiani e gli sportivi. Mi chiedeva consigli, gli davo consigli, chiedevo a lui come era la situazione dentro… Daniele è contento di quello che sta facendo. Non me l’aspettavo, però siamo tutti felici, sia io che loro. (Ilfattoquotidiano.it)

Francesco Totti : “Spalletti ha capito i suoi errori. Roma? Nessuna chiamata” - Un discorso è vedere i giocatori ogni giorno, un altro è vederli una volta al mese. Le risposte arriveranno dal campo. Spalletti ha capito e ha riconosciuto i suoi errori e li ha ribaditi nell’ultima intervista. I nostri giocatori non erano in buone condizioni, dal punto di vista fisico o mentale. “Si sono rinforzate diverse squadre quest’anno. (Sportface.it)

Perché Spalletti sostituisce Pellegrini con Raspadori : bocciatura per il romanista? - itLa reazione dei social sulla prestazione di Pellegrini, non lasciano scampo alle polemiche: “Pellegrini scandaloso – si legge – toglietegli la 10 e fatelo fuori dalla Nazionale“. Gli azzurri devono immediatamente rispondere sul campo a suon di vittorie, dopo un percorso Europeo molto negativo. Con un nuovo assetto tattico e i cambi durante la partita, il ct sembra averci visto lungo: infatti, ... (Rompipallone.it)