Iran, Israele e medio oriente tutto. I nodi sono davvero venuti al pettine (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ieri era anche la Giornata mondiale contro la pena di morte. L’Iran ha il record mondiale delle esecuzioni capitali. Ci ricordano che dall’entrata in carica del “riformista” Masoud Pezeshkian, alla fine di luglio, le esecuzioni sono state 255. In due giorni, 1 e 2 ottobre, le impiccagioni sono state 30. Vengono sbrigate al chiuso delle galere, poche – sette, forse, quest’anno – sono state ancora eseguite in pubblico. Chissà se Netanyahu, dopo essersi proposto al popolo Iraniano come il liberatore, ha preso in considerazione la possibilità di bombardare, di precisione, una forca. Ilfoglio.it - Iran, Israele e medio oriente tutto. I nodi sono davvero venuti al pettine Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ieri era anche la Giornata mondiale contro la pena di morte. L’ha il record mondiale delle esecuzioni capitali. Ci ricordano che dall’entrata in carica del “riformista” Masoud Pezeshkian, alla fine di luglio, le esecuzionistate 255. In due giorni, 1 e 2 ottobre, le impiccagionistate 30. Vengono sbrigate al chiuso delle galere, poche – sette, forse, quest’anno –state ancora eseguite in pubblico. Chissà se Netanyahu, dopo essersi proposto al popoloiano come il liberatore, ha preso in considerazione la possibilità di bombardare, di precisione, una forca.

